Москва, 19 сентября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Законопроект о возможности восстановить пропущенный срок для уплаты штрафа «со скидкой» за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Устанавливается, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлеченному к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20-и дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими указанное постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

Поправки призваны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей, отметил, комментируя принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Их цель — дать возможность гражданам заплатить 50% от штрафа не только в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления, но также в течение еще 20 дней, если копия данного постановления пришла уже по истечении первоначального льготного срока», — сказал он.

Володин указал на то, что «нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается, и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу».

"Это ставило автомобилистов в неравное положение. Вмешался Конституционный суд, и Госдума поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан», — заключил Володин.

«Скидка» предоставляется за оперативную оплату штрафа практически за все нарушения ПДД, «дисконт» не предусмотрен на штрафы за грубые и повторные нарушения.