Лондон, 19 сентября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Практически все йогурты на полках британских супермаркетов (даже включая т.н. «био» и детские) превышают рекомендуемое количество сахара, сообщает 19 сентября AMNA.

Takeaway Йогурт

Единственным исключением стали греческие йогурты и те, что делаются по их подобию: исследование местных специалистов показало низкое содержание сахара в таких продуктах. Исследователи из университетов Лидса и Суррей, во главе с диетологом доктором Бернадет Мур, проанализировали 921 йогурт из в крупных британских супермаркетов.

За исключением греческих йогуртов, средний уровень сахара во всех прочих оказался гораздо выше 5 грамм на 100 граммов продукта — такова норма, которую требует Евросоюз, чтобы продукт мог отмечаться «зеленой» маркировкой как пища с низким содержанием сахара.

Только 9% (то есть меньше, чем каждый десятый) йогуртов не превышает рекомендуемые пределы сахара, а для детских йогуртов этот показатель составил всего 2%.

Самой сладкой категорией оказались йогурты-десерты (в средним 16,4 граммов сахара на 100 граммов продукта), в то время как в детских йогуртах среднее содержание было примерно 11/100 грамм, а в «био» — 13/100 грамм.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из США пришли к выводу, что употребление натурального йогурта способно ослабить хронические воспаления, связанные с различными заболеваниями. Результаты исследования с участием 120 женщин показали, что за 9 недель йогурт помог улучшить метаболизм глюкозы у тех участников эксперимента, у которых наблюдался избыточный вес.