Санкт-Петербург, 19 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга заключили госконтракты на размещение двух новых велодорожек в районах массовой жилой застройки. К концу года в Петербурге протяженность маршрутов для велосипедистов превысит 115 километров.

Дарья Драй ИА REGNUM Велопрокат в Петербурге

Как сообщили 19 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, две велодорожки проложат от проспекта Культуры до Кантемировской улицы на севере города, и от Белградской улицы до Софийской улице на юге Петербурга.

Длина «северного» маршрута составит 9,4 км, «южного — 2,6 км. Они должны быть введены к 1 ноября текущего года.

Всего к концу 2018 году в Петербурге будет обустроено шесть велосипедных маршрутов протяженностью около 34 км. Еще 2 км велодорожек появились в рамках возведения моста Бетанкура и продолжения набережной Макарова.

«На конец 2018 года будет достигнут показатель протяженности веломаршрутов в 115 км, который определен государственной программой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», — отметили в КРТИ.

Как отмечают в Смольном, в 2017 году в городе было обустроено пять велосипедных маршрутов протяженностью 39,4 км.

Согласно Адресной программе развития сети велосипедных маршрутов в Санкт-Петербурге на период 2019—2021 гг., запланировано обустройство 122,1 км велосипедных маршрутов, в том числе: в 2019 г. — 41,6 км; в 2020 г. — 39,3 км; в 2021 г. — 41,2 км. К 2048 году общая протяженность веломаршрутов в Петербурге должна составить 870 км, — это около 20% от протяженности улично-дорожной сети.

В Смольном также решили перейти на трехлетнее планирование в сфере велосипедизации и призвали органы власти и ведомственные учреждения к более активному поиску компромиссов в интересах развития «велосипедного Петербурга».

В ходе совещания также прозвучало, что подготовлены предложения в Отраслевую схему развития велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге на период 2019 — 2048 гг. Они предусматривают ежегодное строительство веломаршрутов с достижением