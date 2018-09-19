Владивосток, 19 сентября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными. Такое решение было принято по результатам работы комиссии ЦИК в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Читайте также: Избиратели Приморья открыто жалуются на КПРФ

«ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными», — заявила Элла Памфилова.

В Приморском крае работает комиссия ЦИК под руководством Сиябшаха Шапиева. Комиссия пришла к выводу, что имеют место нарушения при подсчете голосов. Комиссия также сочла нарушением то, что 17 сентября группы МЧС под предлогом учений ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока. В результате длительное время без должного контроля были важные выборные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём приняли участие врио главы региона Андрей Тарасенко (ЕР) и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко. К утру стало ясно, что победил Ищенко. Однако спустя короткое время, внезапно, победа, с небольшим перевесом, около 2%, отошла к Тарасенко. Коммунисты и их сторонники не согласились с итогами выборов, обвинив штаб Тарасенко в масштабных фальсификациях. Сегодня эти фальсификации нашли подтверждение в работе комиссии ЦИК. Сторонники Тарасенко, впрочем, также обвиняют коммунистов в подтасовках.