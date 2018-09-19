Избиратели Приморья открыто жалуются на КПРФ

Владивосток, , 10:16 — REGNUM По данным подсчета 100% голосов на выборах губернатора Приморского края побеждает врио главы региона Андрей Тарасенко. Соперник Тарасенко во втором туре выборов, депутат ЗС ПК из КПРФ Андрей Ищенко, получил примерно на 7,5 тысяч голосов меньше. При этом более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября, сообщила секретарь Крайизбиркома Наталья Камаева. По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

«Большинство жалоб — на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», — цитирует слова Натальи Камаевой издание «Золотой Рог».

Читайте также: В штабе Тарасенко заявляют о «колоссальном количестве нарушений»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае приступила к работе Комиссия ЦИК РФ по проверке нарушений на прошедших 16 сентября выборах главы региона.

Возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев, остальные — сотрудники аппарата. Двое представителей уже выехали на проблемные территории края, двое изучают документы во Владивостоке.

Кроме того, члены комиссии встретились с кандидатом Андреем Ищенко (КПРФ) и представителями его предвыборного штаба, от которых получили много жалоб о нарушениях во время выборов.

Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов главы региона. При подсчете 95% протоколов лидером был Андрей Ищенко (51,24%), врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. Однако после обработки всех протоколов УИК в активе кандидата от КПРФ насчитали 48,06%, от «Единой России» — 49,55%.

Читайте подробнее: Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье