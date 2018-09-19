Москва, 19 сентября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. На всех девяти московских вокзалах начались подготовительные и ремонтные работы перед зимой, сообщает 19 сентября пресс-служба столичной администрации.

Клод Моне. Вокзал. 1877

Так, работы начались на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах. На входных группах там установят «тепловые» двери. В начале октября на вокзалах включат централизованное отопление залов.

Отмечается, что для борьбы с гололедом на привокзальных площадях запасли более 140 тонн специальных средств. Также началось формирования оперативных групп для уборки снега на случай экстремальных метеоусловий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается девять действующих железнодорожных вокзалов. Для улучшения пассажиропотока из Новой Москвы в центр столицы планируется построить два новых вокзала — на Курском направлении в Старосырово и на Киевском — в Санино.

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