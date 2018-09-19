Вашингтон, 19 сентября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Санкционная мощь США не знает себе равных, но считать ее безграничной — значит заблуждаться, и, как показывают попытки стран ЕС обойти американские запретительные меры, продлиться эпоха санкционного могущества Вашингтона может недолго, пишет Уиллис Крамхолз в статье для американского издания The American Conservative.

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Так, после выхода США из ядерной сделки с Ираном и возвращения санкций против страны в целом ряде государств ЕС стали обсуждать то, каким образом уберечь европейские компании, поддерживающие отношения с исламской республикой, от введенных Вашингтоном запретительных мер.

«Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а это означает иметь полностью независимые финансовые инструменты, которые на сегодняшний день не существуют», — подчеркнул министр финансов Франции Бруно ле Мэр.

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При этом многие американские политики не понимают, в чем состоит источник экономической мощи США, а также ее пределы, тем самым рискуя лишить страну этого преимущества. За последние два десятилетия Вашингтон стал гораздо чаще прибегать к этому методу давления. Уже в этом году под санкциями США оказалось рекордное число иностранных компаний, предприятий и официальных лиц.

Разумеется, одной из причин для США вводить санкции является их статус крупнейшей в мире экономики. Хотя международная торговля и составляет относительно небольшую часть валового внутреннего продукта страны по сравнению с другими развитыми государствами, иностранные компании в значительной степени зависят от рынка США. Если их отрезать от американского рынка, они почти определенно будут обречены на смерть. Другие коммерческие предприятия вынуждены соблюдать американские санкции и законы, поскольку они имеют большое количество акционеров США или потому, что их поставщики или клиенты привязаны к американскому рынку.

Но самым значительным источником экономической мощи США является статус мировой резервной валюты доллара. Благодаря ему санкции могут воздействовать на компании и страны, которые даже не покупают и не торгуют с США. Иностранные центральные банки должны держать доллары для поддержки стоимости своих валют. Фактически около двух третей иностранных резервов центральных банков находятся в долларах, а остальные — в основном евро, японской иене и британском фунте стерлингов. Подавляющее большинство мировых торговых операций осуществляется в долларах, причем половина всего импорта в ЕС оплачивается в долларах. Между тем большинство трансграничных долговых обязательств, выпущенных в валюте, отличной от внутренней валюты эмитента, так же в долларах.

Доллар является мировой резервной валютой по нескольким важным причинам. Во-первых, это стабильная и надежная мера стоимости. Покупательная способность бразильского или иранского реала, индийской рупии или мексиканского песо может значительно колебаться в течение нескольких дней. Доллар может потерять покупательную способность с течением времени, но его ценность никогда значительно не меняется.

Во-вторых, доллар можно использовать для покупки американских активов, будь то казначейские ценные бумаги (государственный долг США), акции или собственность. Иностранцы могут зависеть от покупательной способности доллара, потому что Вашингтон ценит верховенство закона и права частной собственности, а также потому, что американские суды не действуют произвольно и довольно быстро выносят решения.

Позиции американской валюты еще больше усиливаются тем, что экономисты называют сетевыми внешними факторами. Как и в случае с крупной технологической компанией, чем больше людей используют ту или иную платформу, тем более ценной она становится для других пользователей, и тем труднее пользователям отказаться от нее.

Поскольку расчет в долларах проходит через банки, которые держат долларовые депозиты в Федеральном резерве, доминирование доллара означает, что большинство международных транзакций в мире проходят через Нью-Йорк. Это справедливо даже для компаний и стран, которые не поддерживают значительной коммерческой деятельности с США. Это позволяет США преследовать фирмы, которые даже не привязаны к собственному рынку, и изолировать экономики целых стран от глобальной финансовой системы. Безусловно, долларовые платежи могут проходить через такие города, как Гонконг или Токио, но способность делать это ограничена, и доллары, транслируемые в таком процессе, имеют какую-то стоимость, только если они могут в конечном счете войти в американскую финансовую систему.

Эта власть над глобальной банковской системой дает Вашингтону громаднейшее влияние, в частности на систему SWIFT. Но, как показывает интерес ЕС к обходу этой системы, риск состоит в том, что иностранные компании и экономики интегрируются вне и вокруг рынка США и финансовой системы. Статус доллара как мировой резервной валюты более опасен, чем кажется. Поэтому не стоит считать всемогущество доллара как нечто должное.

Наличие мировой резервной валюты считается непомерной привилегией. В отличие от большинства других стран, США могут переживать бюджетные и торговые дефициты сколько угодно, и это не приведет к падению валюты, что могло бы снизить покупательную способность обычных граждан страны. С другой стороны, когда США испытывают огромный торговый дефицит, иностранцы получают доллары в обмен на товары, которые они продают в США. Вместо того чтобы избавляться от этих долларов, они счастливо сидят на них или используют их для покупки американских активов, таких как государственный долг США.

Это означает, что американские власти могут накопить гигантский долг, тогда как другие страны будут по-прежнему стремиться удерживать американские долговые обязательства и доллары. Политикам не приходится делать жесткий выбор в отношении расходов на оборону или пособий: они могут иметь и то, и то. Вот почему за восемь лет правления бывшего президента США Джорджа Буша — младшего долг страны удвоился до $10 трлн, а затем снова удвоился при Бараке Обаме.

Значительная часть мира не любит статус доллара как резервной валюты. Такие страны, как Китай, Россия и даже Индия, ищут способы торговли в национальных валютах. Россия сбрасывает долларовые активы и покупает золото. Китай настаивает на покупке нефти в юанях. Тем не менее юань не сможет пока заменить доллар. Не сможет его заменить и евро из-за постоянных политических рисков ЕС и фрагментарной фискальной политики блока.

Это означает, что на сегодняшний день экономика США и доллар остаются самой чистой из грязных рубашек. Но злоупотребление этой привилегией может стать необратимой привычкой. Поэтому США необходимо отстаивать основанный на правилах экономический порядок, который мы создали после Второй мировой войны. Но чрезмерное использование средств экономической войны подтолкнет страны к тому, что они будут выходить из этой системы, которую США с таким трудом строили.

Решением здесь является разумное использование санкций, и только в рамках тщательно продуманной жизнеспособной стратегии защиты интересов США. Они не должны отвечать за любые проблемы по умолчанию.

Санкции редко эффективны. Они всегда выступают в качестве карательной меры, но почти никогда не достигают своих стратегических целей. Фактически, как показало обширное исследование Роберта А. Пейпа, санкции действуют только в 5% случаев. Поэтому, если налагаются санкции, их следует точно продумать таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций и создать наименьшую сумму побочного ущерба.