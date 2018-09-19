Лондон, 19 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Превышение допустимых объёмов выбросов парниковых газов может обернуться для человечества глобальной катастрофой. Такие неутешительные выводы сделала международная группа ученых из Великобритании, Франции, Австрии и Германии по результатам проведённого исследования, касающегося угрозы глобального потепления. Об этом пишет научный журнал Nature Geoscience.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

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Так, исследователи утверждают, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до критически низкого уровня.

Согласно данным Парижского соглашения, рост глобальной температуры ограничен показателем в 1,5 градуса. Чтобы такой умеренный уровень роста сохранялся, совокупный объём выбросов диоксида углерода не должен быть более 550 гигатонн. Однако если текущий уровень эмиссии на планете сохранится, то этого запаса не хватит и на шесть лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не единственная глобальная катастрофа, которая ожидает Землю. Учёные утверждают, что в будущем их будет множество. К примеру, через 500 тысяч лет Земля должна столкнуться с астероидом диаметром один километр. А через сто миллионов лет произойдет столкновение с другим, гораздо более крупным, астероидом — диаметром более 10 километров. Кроме того, уже через восемь тысяч лет возникнет так называемая проблема десятитысячного года — системный сбой, связанный с пятизначным исчислением дат. Также предсказано наступление нового ледникового периода через 50 тысяч лет и исчезновение Ниагарского водопада.