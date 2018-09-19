Москва, 19 сентября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Восемь медицинских организаций Москвы, которые продемонстрировали самые высокие показатели, поощрены материально. Взрослые и детские поликлиники, а также поликлиническое отделение детской больницы получили гранты столичного правительства на общую сумму 23 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

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Уточняется, что гранты были присуждены в двух номинациях: за лучшее оказание медицинской помощи на дому поликлиники получили по 2,5 млн рублей, а за лучшее обеспечение доступности узких специалистов — по 3 млн рублей.

«Эти средства направлены на поощрение медицинского персонала», — сказал и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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Добавим, что летом 2018 года правительственные гранты на общую сумму 365 млн рублей получили 38 медицинских организаций столичного департамента здравоохранения. Выплаты были назначены по результатам работы в 2017 году и первом квартале 2018 года.