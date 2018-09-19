Вашингтон, 19 сентября, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США в конгрессе подготовили законопроект, который должен помешать администрации президента США Дональда Трампа создать новую ядерную ракету морского базирования Trident D5, предназначенную для подводных лодок. Текст законопроекта опубликован на сайте члена конгресса США Адама Смита.

U.S. Department of Defense Пуск баллистической ракеты с американской подводной лодки

Целью данного законопроекта является попытка запретить разработку ракет морского базирования Trident D5, которые, по задумке конструкторов, должны комплектоваться маломощными ядерными зарядами. По мнению демократов, выступающих за такой законопроект, наличие маломощных ядерных зарядов может увеличить риск их применения, а, следовательно, риск ядерной войны между государствами.

«Не существует такого понятия как маломощная ядерная война. Любое использования ядерного оружия, несмотря на его мощность, может привести к катастрофической дестабилизации… Это может втянуть США и наших союзников в беспощадный ядерный конфликт», — заявил сенатор Лью.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года американское издание The Wall Street Journal обнародовало информацию о планах США по созданию маломощной версии ядерных ракет морского базирования Trident II. По данным издания, создание таких ракет является ответом на растущий военный потенциал России и Китая.