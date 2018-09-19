Москва, 19 сентября, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин подробно рассказал о плане по дедолларизации экономики, который он представил несколько дней назад. Он выступил 18 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Greg Dunlap Доллар

«Мы не заменим полностью доллары, никто не говорит, что он исчезнет завтра из нашей жизни. Но снизить уровень долларизации всех наших финансовых взаимоотношений, экономических мы обязаны. Хотя бы в силу того, что нас к этому вынуждают. Допустим, взять российский экспорт вооружений. Сегодня вся наша оборонная промышленность находится под американскими санкциями. У нас 15 млрд долларов только экспорт вооружений в другие страны. Невозможно сегодня работать по контрактам, заключенным в долларах. Ни один банк американский доллары эти не проводит. Что нам, отказываться от этого? Это сотни тысяч рабочих мест, налоги — понятно, что это значит для нашей страны. Это наши технологии, суверенитет, в конце концов. Поэтому нам нужно искать пути решения вопроса», — отметил Костин.

Он продолжил:

«Или, например, российские банки. Они сегодня отрезаны от мировых рынков долгового капитала и вообще всех видов капитала. Что делать? Надо создавать свои структуры, альтернативные, которые помогли бы решать эти задачи. План направлен на это. Первым пунктом является уменьшение расчетов в долларах, переход на другие валюты. Кстати, Россия больше рассчитывается в долларах во внешней торговле, чем даже мир в целом, а экспорт доходит до 70%. То есть там, где мы это можем, с крупными странами, такими как Китай, у нас товарооборот 100 млрд, мы можем использовать шире и активнее расчеты в национальных валютах — рублях, юанях и других валютах, в которых мы работаем. И таким образом исключить использование санкций американских в отношении этих расчетов. Второе — ввод в российскую юрисдикцию российских компаний, которые сегодня зарегистрированы на любых островах, но не в России, что существенно подставляет их в случае введения санкций с точки зрения корпоративного управления, оплаты дивидендов. Третье — создание рынка ценных бумаг, облигаций, которые сегодня опять-таки выпускаются через юрисдикции, такие как Ирландия, Люксембург, и тоже размещать их здесь, потому что размещения рублевые не подпадают под те ограничительные меры, которые Соединенные Штаты уже ввели в отношении, скажем, крупнейших российских банков. То же самое в отношении капитала. Нам сегодня запрещено заимствовать на западных рынках, американские инвесторы не имеют права покупать российские акции».

«Последний пункт у нас был — торговля драгметаллами, которая сейчас реализуется через международные рынки, даже если это российские контрагенты, то это можно перенести сюда и создать собственный рынок, который опять-таки будет защищен от возможных мер в отношении нашей страны», — пояснил глава ВТБ.

Костин заметил, что разговоры о дедолларизации идут не только в России. В качестве примера он напомнил недавнее выступление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о торговле в евро:

«Какой-то момент истины наступил, и все поняли сейчас, что нужно что-то делать. Это может занять 10 лет, может 20, но движение к тому, что доллар перестанет занимать ту позицию, как он сегодня имеет. Хотя он останется, безусловно, важным расчетным средством на многие десятилетия, я в этом тоже не сомневаюсь».

Как сообщало ИА REGNUM, план Костина по дедолларизации экономики получил поддержку в правительстве и Кремле. В положительном ключе о нем отозвались пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.