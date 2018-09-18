Париж, 18 сентября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. 18 сентября на стадионе «Луи II» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Монако» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось волевой победой «матрасников» со счетом 2:1.

Футбол

Первый мяч на 18-й минуте первой половины забил молодой французский нападающий Самуэль Грандсир — 1:0. Через 14 минут таранный форвард Диего Коста сравнял счет, замкнув разрезающую передачу Антуана Гризманна — 1:1. Под занавес тайма центральный защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес впервые вывел гостей вперед после навеса Коке с углового — 1:2.

Статистика матча («Монако"/"Атлетико»)

Удары 8/7

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 43%/57%

Поданные угловые 4/6

Нарушения правил 11/13

Набрав 3 очка «матрасники» заняли первое место в группе A. «Монегаски» без очков идут двумя позициями ниже.

Стартовые составы на матч:

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Сидибе, Глик, Хенрикс, Ахолу, Н’Дорам, Тилеманс, Фалькао, Шадли, Грандсир.

«Атлетико»: Облак, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Родриго, Коста.

Бригада арбитров: Уильям Коллам | Дэвид Макгичи | Грэм Стюарт.

Желтые карточки: Фалькао — 11, Хименес — 48, Сидибе — 53, Траоре — 78, Коста — 90+2.

Забитые мячи: Грандсир 18 — 1:0, Коста 32 — 1:1, Хименес 45 — 1:2.