Вашингтон, 18 сентября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил Сирию в гибели российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 человек его экипажа. Об этом он заявил 18 сентября на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон. Трамп

«Я только узнал про этот инцидент. Для меня это выглядит так, мне кажется, основываясь на фактах, что Сирия сбила самолет РФ», — сказал Трамп.

При этом президент США заявил, что Вашингтон «сделал огромную работу в Сирии по противодействию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и подчеркнул, что завершение этой работы близко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в результате провокации истребителей ВВС Израиля. Запущенная по ним ракета сирийских систем ПВО поразила российский самолет.