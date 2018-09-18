Вашингтон, 18 сентября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Министерство юстиции США возбудило уголовное дело в отношении компании Tesla из-за публичных заявлений её основателя и главы Илона Маска. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает Bloomberg.

OnInnovation Илон Маск

Уголовное дело против Маска было возбуждено параллельно с административным, которое ведет Федеральная комиссия по ценным бумагам. Причина обоих расследований — это сообщения Маска в сети микроблогов Twitter.

В этих сообщениях Маск заявил, что решил сделать Tesla частной компанией и даже уже нашел финансирование для выкупа акций. Кроме того, Маск писал, что планирует выкупать акции Tesla из расчета $420 за акцию, что являлось выше их рыночной цены.

Стоит отметить, что против Маска уже подали иски ряд трейдеров и акционеров Tesla, которые обвиняют его в нарушении закона о ценных бумагах. Истцы указали, что те сообщения Маска в Twitter привели к росту цен на акции Tesla, а это — «хрестоматийный случай мошенничества».