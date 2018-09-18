Ташкент, 18 сентября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Узбекистана — глава Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов и президент Исламского банка развития Бандар Хаджар подписали стратегию партнерства на 2018−2021 годы, сообщает 18 сентября издание «Газета.uz».

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В рамках документа, международная финансовая организация выделит республике $1,3 млрд, в том числе $475 млн — на финансирование проектов в области развития городов, энергетики и транспорта, $300 млн — на строительство жилья, $300 млн — на поддержку торгового финансирования, $140 млн — на социальное развитие и $85 млн — на проекты частного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2022 годах Исламский банк развития выделит Узбекистану средства на укрепление материально-технической базы вузов республики. Общая стоимость проекта составляет $44,48 млн.