Кабул, 18 сентября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что выступает против требования некоторых членов парламента Афганистана пересмотреть Двустороннее соглашение о безопасности с США, и выразил мнение, что пересмотр данного договора не окажет положительного влияния на ситуацию в стране.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press"17 сентября, Абдулла Абдулла сделал данное заявление в ходе заседания совета министров Афганистана.

Главное исполнительное лицо сказал, что многие угрозы для безопасности Афганистана, в частности «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, существовали и до подписания соглашения с США.

Абдулла Абдулла считает, что парламентарии, проголосовавшие за пересмотр договора о безопасности, руководствовались своими личными целями, а не интересами афганского народа.