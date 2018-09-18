Ватикан, 18 сентября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. 17 сентября президент Албании Илир Мета встретился с Папой Римским Франциском I в Ватикане, передает албанское новостное агентство «Газета-экспресс». Перед данной встречей президент Мета дал интервью для популярной итальянской газеты Il Messaggero. В ответ на вопрос о своих ожиданиях от встречи Илир Мета заявил: «Мы благодарим Святого отца за особое внимание, которое он оказывает Албании, и его поддержку мирного соседства представителей разных конфессий в Албании, имеющего вековую историю. Помимо всего прочего, наша страна является родиной Святой Матери Терезы и Кардинала Эрнеста Симони-Трошани, десятки лет истязаемого в коммунистических тюрьмах вместе с десятками других клириков». Несмотря на то, что Албания в массовом сознании является мусульманской страной, около 10% процентов населения этой страны исповедуют католичество и 20% — православие. С 1966 года Албания официально являлась атеистическим государством. После падения тоталитарного режима Энвера Ходжи началось возрождение религиозной жизни в этой стране. Несмотря на то, что в соседнем Косово религиозный признак служил поводом для столкновений между сербами и албанцами, внутри самой Албании существует традиция мирного соседства представителей разных конфессий.