Оттава, 18 сентября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. На верфи канадской судостроительной компании Halifax Shipyard торжественно спущен на воду первый из пяти патрульных кораблей типа Arctic Offshore Patrol Ship для арктической зоны, заказанных для ВМС Канады, сообщает 18 сентября интернет-портал dambiev.

WayeMason HMCS Harry DeWolf. Май 2018 года

Корабль получил название HMCS Harry DeWolf, он будет передан флоту в 2019 году. Это самый крупный корабль, построенный в Канаде за последние 50 лет.

Серия из пяти прибрежных кораблей AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) была заказана в начале 2015 года. С их помощью ВМС Канады намерены расширить свои возможности в арктической зоне.

Корабли 103-метровой длины с экипажем из 65 человек оснащаются вертолетной площадкой и двумя катерами, вооружены 25-мм артустановкой и предназначены для контроля за исключительной экономической зоной государства, ведения разведки и посково-спасательных операций в арктических широтах.