Астана, 18 сентября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан близятся к взаимному признанию виз, что в перспективе может сформировать туркестанский «шенген». Об этом заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, 18 сентября сообщает издание BNews.kz.

Василий Верещагин. Главная улица в Самарканде. 1870

По словам министра, стороны заинтересованы в создании трансграничных туристических маршрутов. Для решения поставленных задач Казахстану предстоит решить вопрос упрощения визового режима и транспортных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Мухамедиулы заявил, что аналог шенгенской визы может быть внедрен в рамках стран Тюркского совета. Для этого Тюркский совет должен утвердить туристический маршрут Шелкового пути.