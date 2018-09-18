Выборг, Ленинградская область, 18 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В городе Выборге (Ленинградская область) построят крытый ледовый каток с трибунами на 200 зрителей для проведения спортивных соревнований и тренировок по хоккею и фигурному катанию, а также для массового катания горожан.

Цитата из мф Шайбу! Шайбу! реж Борис Дежкин. 1964. СССР

Как сообщили 18 сентября в правительстве Ленобласти, стоимость объекта составит 308,6 млн рублей, которые выделят из бюджета региона в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Госконтракт с подрядной организацией уже подписан.

Крытый каток станет реализацией второго этапа многофункционального спортивного центра — вместе с ледовой площадкой появятся залы силовой и хореографической подготовки. В здании будет буфет, кабинет врача, зоны отдыха, раздевалки, прокат инвентаря.

«Первая очередь объекта — комплекс с универсальным игровым залом и 25-метровым плавательным бассейном — функционируют в штатном режиме с июня этого года», — отметили в областном правительстве.

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Напомним, власти Ленинградской области вкладывают большие средства в реставрацию исторической части Выборга, чтобы сохранить и упрочить положение города как туристической столицы региона.