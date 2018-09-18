Москва, 18 сентября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Сбитый в Сирии российский самолет-разведчик Ил-20 собирал данные по беспилотникам боевиков, взлетавших из Идлибской зоны деэскалации, сообщил 18 сентября глава российского Минобороны Сергей Шойгу на коллегии МО РФ.

Минобороны России Сергей Шойгу

Министр обороны РФ сообщил, что экипаж собирал информацию, чтобы определить места базирования и беспилотных аппаратов террористов.

«В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля (четыре самолета F-16) и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по Идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии»,— сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября около 23.00 мск возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийских систем ПВО. По данным российского военного ведомства, это было спровоцировано израильскими боевыми самолетами F-16, которые атаковали территорию Сирии, прикрывшись российской машиной от обнаружения сирийскими радиолокаторами. Находившиеся на борту Ил-20 15 российских военнослужащих погибли.