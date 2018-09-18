Екатеринбург, 18 сентября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Бригада скорой помощи добиралась в гимназию №47 Екатеринбурга на помощь 11-летнему мальчику не больше 20 минут. Об этом говорится в официальном комментарии городского управления здравоохранения, поступившем в редакцию ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Зажжённые свечи

По сведениям горздрава, вызов поступил из гимназии №47 от классного руководителя пятиклассника. В скорой помощи его зафиксировали в 14:29 по местному времени. В 14:30 бригада скорой помощи выехала, а уже в 14:49 была на месте. Передвижение машины диспетчеры отслеживали с помощью. системы «Глонасс».

По сведениям горздрава, мальчику оказали весь комплекс реанимационной помощи. Но клинического эффекта не последовало — в машине скорой помощи ребёнок умер.

«К сожалению, и сегодня существует ряд заболеваний, предупредить и ликвидировать катастрофические последствия которых медицина не в силах. То, что произошло с умершим ребенком, по предварительным результатам судебно-медицинского вскрытия, относится к их числу», — говорится в комментарии.

Напомним, трагедия произошла 17 сентября. Во время урока мальчик почувствовал себя плохо и жаловался на головную боль. Его проводили в медпункт, где измерили артериальное давление. Результаты шокировали — оно оказалось очень высоким.

Ребёнку срочно была вызвана скорая помощь. Медики приехали, но спасти мальчика так и не смогли.