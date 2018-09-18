Москва, 18 сентября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии является не провокацией, а убийством. Об этом 18 сентября заявил оппозиционный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Игорь Двуреков Ил-20

«Наша задача — разорвать все отношения с Израилем. Это не провокация, а убийство», — заявил Исаев.

Участники дискуссии предлагают различные варианты ответа на случившееся — «закрыть небо Сирии», поставить Сирии новейшие средства ПВО и даже разбомбить аэропорт на территории Израиля.

Напомним, самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ был сбит ракетой комплекса С-200 в провинции Латакия в Сирии. По сообщению Министерства обороны, российский самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. В результате погибли 15 военнослужащих. Об атаке израильской авиации российской стороне сообщили менее, чем за одну минуту до случившегося.

Во время официального сообщения Минобороны РФ было объявлено, что Россия оставляет за собой право на «адекватный ответ».