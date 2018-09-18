Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону предлагает горожанам поддержать идею запуска в областном центре ночных маршрутов общественного транспорта. Дежурный автобус поможет вернуться домой полуночникам, считает автор идеи, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночь. Посадка в автобус

«Каждый из нас оказывался в ситуации, когда задержался в гостях, денег на такси нет, а ехать домой надо. Предлагаю из каждого района в ночное время пустить дежурный автобус с интервалом в 30 минут. Прошу департамент транспорта проработать данный вопрос», — обратился ростовчанин к городским властям.

Идея запуска ночных маршрутов не нова. Например, в Москве действуют ночные маршруты наземного городского транспорта. Автобусы курсируют с 23:35 до 5:45. Интервал движения составляет 15 и 30 минут.

Инициатива горожанина размещена в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации. Ростовские чиновники рассматривают только те идеи, которые набрали необходимое число голосов — 500.