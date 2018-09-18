Турин, Италия, 18 сентября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Церемония зажжения огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 состоится 20 сентября в итальянском Турине. Организатором торжественного мероприятия является Международная федерация студенческого спорта (FISU).

Krskstate.ru Факел зимней Универсиады-2019

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в исполнительной дирекции Универсиады-2019, Турин станет первым городом международного этапа эстафеты огня. Зажжение огня Универсиады в Турине — это давняя традиция. Именно в этом городе в 1959 году состоялась I Всемирная летняя Универсиада.

Церемония пройдёт на территории университета Турина. Участникам представят Красноярский край и город Красноярск.

В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и города Красноярска. А кульминацией мероприятия станет зажжение чаши огня. От чаши факел XXIX Всемирной зимней Универсиады зажжёт российский сноубордист Николай Олюнин.

24 сентября огонь Универсиады прибудет в Алма-Ату (Казахстан). Этот город являлся столицей XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года. 26 сентября огонь пронесут в китайском Харбине, принимавшем зимнюю Универсиаду 2009 года. Российский этап эстафеты огня стартует 29 сентября. Он охватит 30 крупных городов РФ, завершившись 1 марта 2019 года в Красноярске.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. По информации властей края, общие расходы на подготовку к студенческим играм составляют более 80 миллиардов рублей.