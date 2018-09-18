Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области во втором квартале 2018 года величина прожиточного минимума увеличилась в среднем на 2,7%. Об этом сообщает Ростовстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По информации территориального органа госстатистики, для трудоспособного населения и пенсионеров величина прожиточного минимума выросла на 2,7%, для детей — на 3%.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно постановлению правительства Ростовской области, по сравнению с первым кварталом сумма прожиточного минимума на Дону увеличилась на 262 рубля.

В документе указывалось, что сумма прожиточного минимума на душу населения Ростовской области на второй квартал 2018 года установлена в размере 9 тыс. 816 рублей. Для сравнения: в первом квартале она составляла 9 тыс. 554 рубля.

Кроме того, для трудоспособного населения прожиточный минимум во втором квартале 2018 года был установлен в размере 10 тыс. 412 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 941 рубль, для детей — 10 тыс. 413 рубля.