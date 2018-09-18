Пекин, 18 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Оправданий терроризму и экстремизму нет и быть не может. Они должны безжалостно искореняться в любых своих проявлениях. Об этом сегодня, 18 сентября, выступая перед слушателями Центра юридической подготовки и сотрудничества стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил генеральный секретарь объединения Рашид Алимов.

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Он отметил, что «в целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС».

«В государствах-членах ШОС утвердился консенсус «нулевой терпимости» к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий», — добавил Алимов.

Он отметил, что в этой связи главы государств-членов ШОС выступили с инициативой создания единого глобального антитеррористического фронта при центральной̆ координирующей̆ роли ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных стандартов.

«Это комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий», — подчеркнул генеральный секретарь.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июле 2017 года к организации присоединились Индия и Пакистан. Основными целями существования организации являются борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, а также партнерство в сферах энергетики, науки и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года члены Шанхайской организации сотрудничества договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Были утверждены проекты меморандума, протокола и резолюций.