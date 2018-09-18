Москва, 18 сентября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. В России большинство граждан прежде чем совершить какую-либо покупку, будь то обычный магазин у дома или интернет-магазин, ищут скидки и сравнивают цены на интересующий их товар на разных ресурсах. Так, согласно исследованию Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», таких 85% и 88% соответственно. Количество просмотров в интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

(сс)alex80 Скидки

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По мнению экспертов, причина экономии граждан РФ кроется в кризисе 2014 года, когда доходы снизились резко и существенно. Сейчас ситуация понемногу начала улучшаться. По данным Росстата, в июне 2018 года реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились по сравнению с маем на 10,1%. Реальные доходы граждан РФ за первые шесть месяцев 2018 года выросли на 2,6%, в годовом исчислении — на 0,2%. Среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 4%, и составила 45 тыс. 840 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России заметно увеличилась доля граждан, которые ни на чем не экономят. Так, согласно данным опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир», если 2016 году таких было 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, то сейчас уже 24% респондентов. При увеличении числа не экономящих сократилась и доля тех, кто продолжает экономить, — с 82% в 2017 году до 76% в 2018 году.