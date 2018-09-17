Москва, 18 сентября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. С помощью церковной реформы президент Украины Петр Порошенко надеется выиграть предстоящие выборы и остаться главой государства. Об этом 17 сентября рассказал народный депутат Вадим Новинский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символ веры по-украински

«Мы знаем, что Украина вступила в президентскую гонку, в марте будет первый тур выборов. Порошенко планирует баллотироваться на второй срок, и рассматривает вопрос предоставления автокефального статуса украинской церкви как элемент своей предвыборной кампании. К моменту, когда это было озвучено, в апреле, у Порошенко рейтинг был на уровне 7%, 4−5-е место. И он думает, что при помощи этого механизма, когда политики так грубо вторгаются в дела церковные, он улучшит свою ситуацию, рейтинги, и при помощи создания автокефальной церкви изберется на второй срок. Это один из столпов его предвыборной кампании. Поэтому тема озвучена именно сейчас. Нечего предъявить обществу: в экономике полная разруха, всё, что обещал, не выполнено, война идет уже 4,5 года, а мы знаем, как Порошенко за две недели обещал закончить войну. Поэтому играет на самых низменных чувствах людей», — заявил Новинский.

Нардеп отметил, что на Украине есть поместная церковь:

«И церковь — это не администрация президента, не религиозный департамент какого-то министерства».

При этом, считает эксперт, Петр Порошенко не вполне понимает последствия своих действий.

«Вижу цель, не вижу средства. То, что эта тема не вносит единства в украинское общество — это совершенно очевидно для всех. На протяжении четырех лет наше общество украинское расколото. И глубина раскола только усиливается. Это и вопросы языка, и отношения к истории, отношения к разным героям. Ну и сейчас тема церкви», — сказал Вадим Новинский.

Напомним, Константинопольский патриархат запустил процесс предоставления автокефалии Киеву, где действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Патриарх Варфоломей уже отправил в украинскую столицу двух своих экзархов. РПЦ решительно отреагировала на события. Священный синод решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Более того, на различных уровнях выражается готовность к полному разрыву отношений. Богословы сравнивают события с Великой схизмой тысячелетней давности.