Вашингтон, 18 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Пока ещё неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты государственного департамента США и получить персональные данные ряда сотрудников. Об этом накануне, 17 сентября, пишет издание Politico со ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.

Christoph Scholz Хакер

Письмо о взломе было разослано 7 сентября. По данным госдепа, инцидент затронул менее 1% электронных почтовых ящиков в американском внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, что в США контрольные ведомства постоянно критикуют государственный департамент за недостаточную защиту данных. Хакерские атаки на серверы государственного департамента тоже не редкость.