Москва, 17 сентября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Бывший пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова назначена заместителем председателя Внешэкономбанка. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба ВЭБ.

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Как уточняется, в этой должности Тимакова будет отвечать за взаимодействие ВЭБ с органами государственной власти, а также курировать культурные проекты банка и вопросы корпоративной социальной ответственности в рамках направления по развитию современной городской экономики.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Наталью Тимакову от должности своего пресс-секретаря и назначил на этот пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.

О предстоящей оставке Тимаковой стало известно в начале сентября. Причиной этого была названо её желание сменить сферу деятельности.

Наталья Тимакова с 2008 года была пресс-секретарём Дмитрия Медведева, когда тот занимал должность президента России, а затем продолжила работать пресс-секретарём как он перешёл в правительство в 2012 году.

С 1999 по 2008 год Тимакова занимала руководящие должности в Департаменте правительственной информации и пресс-службе президента России. До прихода на государственную службу работала политическим корреспондентом в ряде федеральных СМИ.