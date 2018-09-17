Новосибирск, 17 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области отправлено в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Заседание Правительства Новосибирской области

«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава», — говорится в постановлении.

Отметим, что 9 сентября в Новосибирской области прошли досрочные выборы губернатора. Андрей Травников набрал 64,52% голосов при явке 29,52%. 14 сентября он вступил в должность.

В соответствии с законом «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области», правительство региона формируется губернатором не позднее одного месяца со дня вступления в должность. Срок полномочий первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя, министров, а также иных членов регионального правительства ограничен сроком полномочий действующего главы области.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который 6 октября 2017 года был досрочно был отправлен в отставку, 1 октября вступит в должность члена Совета Федерации от исполнительной власти региона.