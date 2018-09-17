Орел, 17 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Владимир Круглый наделен полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ — представителя от исполнительной государственной власти Орловской области. Решением принято губернатором Андреем Клычковым 14 сентября, сообщила пресс-служба облправительства.

Orel-region.ru Владимир Круглый

«Мной принято решение о том, чтобы дать вам возможность представлять Орловскую область от исполнительной государственной власти в Совете Федерации. Вас знают жители области, своим трудом, профессионализмом и знаниями вы заслужили доброе отношение со стороны руководства Совета Федерации. Многие важные вопросы социального развития нашего региона требуют поддержки со стороны федеральной власти», — сказал Клычков.

Владимир Круглый заявил, что свои усилия он планирует направить на создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, развитие здравоохранения, в частности, обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.

Владимир Круглый — уроженец Орла, окончил Курский государственный медицинский институт, в течение нескольких лет работал главным врачом Орловской детской областной больницы. В 2014 году был назначен сенатором от Орловской области.