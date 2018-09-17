Армянск, Крым, 17 сентября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В крымском Армянске за прошедшие три дня концентрация вредных веществ не превышала нормы. Об этом 17 сентября на совещании в правительстве РК заявил вице-премьер Юрий Гоцанюк.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мониторинг ведётся ежедневно через каждые шесть часов. Понижение температуры воздуха, колебания дневной и ночной температуры способствовали снижению концентрации вредных веществ», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября власти республики признали, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Производство на заводе «Крымский титан», кислотонакопитель которого стал причиной выброса химических веществ, было остановлено, детей эвакуировали из Армянска в местные здравницы, объявив внеурочные каникулы. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в этом регионе полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации.