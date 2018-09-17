Москва, 17 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Москве 16 сентября прошел Осенний велопарад, давший старт Европейской неделе мобильности. Несмотря на сильный ливень, на акцию собралось огромное число участников, и от места сбора у ВДНХ в 12:00 выдвинулась длинная велосипедная процессия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Техническая заминка

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Старт организовали при поддержке Минтранса РФ. Перед началом велопарада представители ведомства напомнили участникам о необходимости соблюдения ПДД. Также участников приветствовал блоггер Амиран Сардаров — активист велодвижения Москвы.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное открытие велопарада

Василий Иванов ИА REGNUM Дождь застал участников велопарада

Василий Иванов ИА REGNUM 0A5292

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Дождь застал участников велопарада

На старте участникам предлагали получить бесплатную техническую консультацию и продегустировать новое безалкогольное пиво, а во время велопарада провели конкурс за лучший костюм героев мультфильмов, из-за чего на маршруте можно было увидеть самых разнообразных мультипликационных персонажей. Конечной точкой заезда стал парк «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов

Василий Иванов ИА REGNUM Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний велопарад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Участники велопарада

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число участников велопарада оценили в 20 тыс. человек. Так как парад не являлся велогонкой, то средняя скорость движения в колонне составила порядка 15 км/ч.