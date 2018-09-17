Владивосток, 17 сентября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России будет тщательно разбираться с поступившими сообщениями о нарушениях, прежде чем подводить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пояснив, что проверке будут подвергаться только фактура и конкретные факты, а не «пространные заявления в прессе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов», — заявила Памфилова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99,1% протоколов участковых комиссий во втором туре на выборах губернатора региона победил врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). Интересно, что после обработки 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко. Его результат тогда был 51,24%, а Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%.

В связи с резким изменением результатов голосования Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку перед зданием администрации края. Он уверен, что итоговые протоколы некоторых избирательных комиссий были сфальсифицированы, и требует пересчитать итоги голосования.

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