Коммунисты уверены: итоги выборов губернатора в Приморье фальсифицированы

Владивосток, , 06:22 — REGNUM Во Владивостоке у здания краевой администрации продолжается стихийная акция протеста не согласных с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку, к нему присоединились сторонники. Коммунисты уверены, что при подсчёте голосов были допущены грубейшие нарушения законодательства, протоколы участковых избирательных комиссий переписывались, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, который также поддерживает Андрея Ищенко.

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«На данный момент идёт чистой воды фальсификация итогов голосования во втором туре на выборах губернатора Приморского края. Идёт просто переписывание протоколов. На участке, например, в Уссурийске 150 голосов — за Ищенко, 1 500 — за Тарасенко. Понятно же, откуда такие цифры. Мы не согласны с такими цифрами. У нас есть на руках протоколы по всем избирательным участкам, и мы сверим, правильно ли вводились данные в систему ГАС-выборы. Мы видим серьёзные расхождения в данных. Расхождение идёт и по явке избирателей. Идёт переписывание протоколов, и в краевую избирательную комиссию сдаются совершенно другие цифры. Сейчас в Уссурийске в избиркоме происходит настоящий Сталинград: нагнали полиции, никого не впускают, никого не выпускают. Против кого это? Против жителей Приморья? Ради Тарасенко всё это? Ему люди по результатам выборов сказали: ты нам не нужен, уезжай отсюда, нам не нужна твоя маниловщина. Но его пытаются удержать в этом кресле», — считает Корниенко.

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Подведение предварительных итогов во втором туре на выборах губернатора Приморского края 16 сентября длилось всю ночь. Практически с первых минут, как стали появляться итоговые протоколы УИКов, в лидеры вырвался кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В разное время действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проигрывал от 2 до 8%.

По результатам обработки 50% протоколов УИК Ищенко набирал 52,54% (101 112 человек), а Тарасенко 44,94% (86 492). После обработки 95% протоколов лидером оставался кандидат от КПРФ — Ищенко набирал 51,24% (229 171), Тарасенко — 46,16% (206 454). Но затем ситуация резко изменилась. По итогам обработки 99,10% протоколов УИК, наибольшее число голосов набрал кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко — 49,55% (253 082). За Андрея Ищенко проголосовали — 48,06% (245 438). Такие данные уже огласил представитель краевого избиркома на брифинге.

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Однако на сайте избирательной комиссии Приморского края в таблице предварительных итогов голосования во твором туре выборов губернатора по состоянию на 13:00 по местному времени (06:00 мск) остаются данные после обработки 95% протоколов, согласно которым лидирует Андрей Ищенко.

Коммунисты Приморья, сторонники Андрея Ищенко призывают врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко признать поражение на выборах.

«Я обращаюсь прежде всего к врио Тарасенко: как он себя будет чувствовать после этих выборов, как он будет смотреть в глаза приморцам, как он будет отмечать 80-летие Приморского края, если народ высказал ему свое недоверие. На мой взгляд, он должен выйти сейчас, покаяться перед президентом, сказать, что не способен управлять краем, написать заявление и уйти. Иначе Приморский край раскалывается на две части. Это очень серьезно. Народ настроен решительно», — прокомментировал Алексей Корниенко.

Коммунисты ожидают к вечеру 17 сентября наплыв сторонников Ищенко на центральную площадь Владивостока.

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Как сообщало ИА REGNUM, основное голосование на выборах губернатора Приморья состоялось 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать абсолютное большинство голосов избирателей. Андрея Тарасенко поддержали 46,56% голосующих, Андрея Ищенко — 24,63%. В 2014 году на выборах губернатора Приморья победу одержал кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский, набравший 77,43% голосов избирателей.

Ситуацией с подведением итогов второго тура на выборах губернатора Приморья возмущенны и жители Камчатки.

«У нас на Камчатке люди пристально следили за выборами в Приморье. И сейчас люди очень возмущены. Мне звонят, кричат, возмущаются. Говорят, что для Дальнего Востока это норма, что выборы не имеют никакого смысла, когда всё — вот так. Случай в Приморье — не исключительный. Когда я баллотировался на пост мэра Петропавловска-Камчатского, меня ночью председатель избирательной комиссии поздравил с победой. Но утром результат был уже другой. Камчатцы уже назвали результат выборов в Приморье «беспределом», — прокомментировал предварительные итоги выборов главы Приморского края депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).