Санкт-Петербург, 17 сентября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Бессменный лидер популярнейшего музыкального коллектива в стране — группировки «Ленинград» — Сергей Шнуров объявил о концерте на стадионе «Санкт-Петербург» предположительно 19 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Официального подтверждения от руководства стадиона пока нет.

(сс) lafleur Сергей Шнуров

Напомним, что количество мест на сданном в декабре 2016 года комплексе (здесь играет футбольный клуб «Зенит») составляет, по информации проектировщика компании «Трансстрой», на театрально-концертные мероприятия до 80 тысяч, на спортивные — 60 тысяч. Однако по факту, около 56−57 тысяч человек. На чемпионате мира по футболу 2018 вместимость арены была увеличена до 64 тысяч зрительских мест.