Афины , 17 сентября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Обвинение в расколе, выдвинутое митрополитом Кифирским и Антикифирским Серафимом по отношению к Константинопольскому патриарху Варфоломею, управляющий Русской православной церковью за границей (РПЦЗ) Агафангел (Пашковский) назвал объективным процессом.

Center for American Progress Варфоломей I, патриарх Константинопольский

«Это объективный процесс, рано или поздно он должен совершиться. Потом все помирятся», — пояснил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Он также напомнили, что на РПЦЗ всегда со стороны Московской патриархии висел этот ярлык «секты».

"Но мы не самообразовывались и никогда ни от кого не откалывались. Достаточно посмотреть исторические факты», — подчеркнул Агафангел (Пашковский).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Константинополь назначил своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Священный синод Русской православной церкви выразил по этому поводу «решительный протест и глубокое возмущение», а 14 сентября 2018 года принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений». Речь идет об отказе от поминовения патриархом Кириллом Константинопольского патриарха.

После этого митрополит Кифирский и Антикифирский Элладской православной церкви Серафим призвал Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея покаяться и прекратить провоцировать схизму и отметил, что он «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов.