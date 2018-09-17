Москва, 17 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Машинисты Московского метрополитена начали приветствовать пассажиров и желать им приятной поездки через громкоговорители вагонов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Помимо приветствия, машинисты назовут свою должность, имя и фамилию. По мнению руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, это покажет дружелюбное отношение к жителям и гостям Москвы.

«Кроме того, москвичи и гости столицы познакомятся с человеком, который отвечает за их безопасность и комфорт в пути», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября столичный дептранс рассказал о идущей подготовке к зимнему сезону в Московском метрополитене. По данным ведомства, в метро уже заменили более 45 км рельсов, а также приступили к реконструкции дренажной системы. Отмечается, что мероприятия по подготовке к зимнему сезону завершатся в октябре 2018 года.