Москва, 17 сентября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. На торгах ICE в Лондоне к вечеру 14 сентября нефть подешевела на 0,26%, до $78,11 за баррель, хотя днем показывала небольшой рост. В этот же день вышел еженедельный отчет Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных вышек в США увеличилось с 860 до 867, что заставило цену на нефть отступить, хотя немного, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Визит министра энергетики США Рика Перри в Москву подтвердил, что США и лично президент Дональд Трамп ждут от России переговоров с Саудовской Аравией и партнерами по соглашению «ОПЕК+» о том, чтобы временно (вероятнее всего, до ноябрьских выборов в конгресс) зафиксировать цену на нефть на некоем приемлемом для США уровне (не исключено, что для США это уровень в $60−70 за баррель). Далее Перри отправился в Саудовскую Аравию, а 16 сентября министр энергетики РФ Александр Новак провел переговоры в Москве как раз со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом.

Саудовский министр энергетики подтвердил участие представителей королевства в «Российской энергетической неделе» в Москве, которая откроется 3 октября, а также приверженность его страны долгосрочному соглашению производителей нефти на базе «ОПЕК+». Но рынок нефти, по-видимому, опасается, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о том, чтобы убеждать ОПЕК согласиться на некий приемлемый для производителей и потребителей более низкий коридор цен. Суммируя перечисленные факторы, сегодня, 17 сентября, цена на нефть Brent останется в коридоре $78−79 за баррель.

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