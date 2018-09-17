Солсбери, Великобритания, 17 сентября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Двое почувствовавших себя плохо посетителей итальянского ресторана в британском Солсбери могут быть выходцами из России. Об этом пишет газета Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление?

По сведениям очевидцев, находившихся за соседним столиком, пострадавшая пара — мужчина 40 лет и 30-летняя женщина. Одна из посетительниц закусочной отметила, что «двум русским» стало плохо во время приема пищи. Следует отметить, что на сегодняшний день национальная принадлежность пострадавших пока не подтверждена. В настоящее время жизни мужчины и женщины ничего не угрожает, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября итальянский ресторан Prezzo в Солсбери был оцеплен полицией из-за того, что двум посетителям стало плохо во время приема пищи. Добавим, 4 марта также в Солсбери были обнаружены в критическом состоянии еще двое выходцев из России — экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда британские власти без расследования обвинили Россию в причастности к инциденту.

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