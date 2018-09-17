Нижний Новгород, 17 сентября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Минфин Нижегородской области, лишь несколько месяцев назад объявивший об отсутствии в структуре госдолга региона коммерческих кредитов, назначил сразу шесть тендеров на получение кредитов у коммерческих банков. Шесть аукционов в целом на 5 млрд рублей под 8,25% годовых пройдут 5 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Напомним, на начало сентября 2018 года размер государственного долга области составил 65,1 млрд рублей, из которых основной объём задолженности — это государственные ценные бумаги (55,8%). Бюджетные кредиты из федерального центра составляют 32,2% долговых обязательств, еще 11,7% — это кредиты коммерческих банков и оставшиеся 0,3% — это госгарантии.

Относительно 1 января 2018 года на начало 2019 года в ведомстве ожидают сократить размер долга на 0,43 млрд рублей — с 76,03 до 75,6 млрд рублей.

К началу 2018 года бюджет сверстали бездефицитным, и в январе 2018 года это позволило реструктуризировать 20 млрд рублей бюджетных кредитов Нижегородской области.

После последних корректировок бюджета в конце июля 2018 года его параметры выглядят следующим образом: доходы — 150 млрд 148 млн рублей, расходы — 153 млрд 104 млн рублей, дефицит — 2 млрд 956 млн рублей.

С целью финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств на 5 октября 2018 года минфин области назначил шесть аукционов, по результатам которых планирует открыть кредитные линии. Ставка по всем из них планируется не выше 8,25% годовых.

Один из кредитов планируется оформить сроком на 1 094 дня. Сумма кредита — 1 млрд рублей, на проценты потратят до 247 048 562 рублей 77 копеек.

Еще три кредита также по 1 млрд рублей каждый планируется оформить на 365 дней под тот же процент. На проценты из бюджета по каждому из них будет затрачено 82,5 млн рублей.

Два кредита хотят оформить на 500 млн рублей каждый, на срок 365 дней. В виде процентов за пользование этими кредитами из бюджета области будет отдано по 41,25 млн рублей за каждый из них.