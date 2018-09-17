Пекин, 17 сентября, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Китай создал 345 млн рабочих мест с начала реформы открытости в 1978 году и по 2017 год, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Steve Jurvetson На китайском предприятии

Количество рабочих мест в сельских и городских районах страны в общей сложности достигло 776 млн на конец 2017 года, что на 93% больше, чем в 1978 году, говорится в докладе. Число рабочих мест в городе из них составляет 425 млн, что на 346% выше, чем в 1978 году.

Стремительное увеличение числа рабочих мест неразрывно связано с мощным экономическим ростом за этот период. Так, ВВП Китая в течение последних 40 лет увеличивался в среднем на 9,5% в год.

За прошедшие десятилетия уровень безработицы в городских районах сохранялся на относительно низком уровне — менее 3,1% в период с середины 80-х годов и до конца XX века, а также на уровне между 4% и 4,3% в последующий период, прежде, чем опуститься до 3,9% в 2017 году.

Отметим, что общей сложности 7,52 млн новых рабочих мест было создано в сельских районах Китая за первое полугодие 2018 года, что на 170 тыс. больше, чем за тот же период 2017 года. При этом, уровень безработицы сохранялся на уровне 3,83% на состояние конца июня 2018 года.

Напомним также, что Китай ставит перед собой задачу к 2020 году войти в число стран умеренного достатка населения, для чего ему необходимо к этому сроку создать достаточное количество рабочих мест, чтобы вывести из нищеты еще порядка 20 млн человек.