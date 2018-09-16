Лондон, 17 сентября, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании разыскивают некоего доктора и двух человек, которые помогали двум подозреваемым в якобы отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает британское издание Sunday Mirror со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Собеседник издания заявил, что подозреваемые Петров и Боширов якобы встречались с двумя другими подозреваемыми после заселения в гостиницу. Также они могли встретиться с неким куратором, работающим в посольстве, и врачом, который должен был якобы предостеречь Петрова и Боширова от отравления самих себя.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления в больницу города Солсбери 4 марта. Власти Великобритании без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября граждане России Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT опровергли свою причастность к так называемому «делу Скрипалей». По их словам, они были в Солсбери исключительно в туристических целях и никого не собирались убивать.