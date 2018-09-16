Палермо, Италия, 16 сентября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Визит на Сицилию совершил 15 сентября глава католической церкви Папа Римский Франциск. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Цитата из к/ф «Крёстный отец 2», реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1974. США Дон Майкл Корлеоне

В ходе визита понтифик прочёл проповедь перед 10 тысячами верующих в Палермо. В ней Папа назвал «братьями и сёстрами» членов мафиозных группировок и призвал их к раскаянию.

«Невозможно верить в Бога и принадлежать к мафии», — подчеркнул понтифик. «Я говорю мафиози: меняйтесь, братья и сестры! В противном случае вы расстанетесь с жизнью и потерпите свое наихудшее поражение», — заявил Папа.

Папа Римский Франциск прибыл в Сицилию чтобы почтить память католического священника Джузеппе Пульизи, который был убит 25 лет назад представителями местного криминалитета.

Напомним, что Джузеппе Пульизи служил в приходе одного из самых неблагополучных районов Палермо. Священнослужитель, пытаясь удержать молодёжь от торговли наркотиками и связей с мафией, вступил в открытое противостояние с преступной группировкой, контролирующей город. 15 сентября 1993 года Пульизи был застрелен возле собственного дома. В 2013 году Джузеппе Пульизи был причислен католической церковью к лику блаженных мучеников.