Рим, 16 сентября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 16 сентября на стадионе «Карло Кастеллани» между командами «Эмполи» и «Лацио» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона итальянской Серии А по футболу. Противостояние завершилось победой римского коллектива.

Luca Aless Стадион «Карло Кастеллани»

Единственный мяч в начале второй половины матча забил итальянский центральный полузащитник Марко Пароло — 0:1.

Статистика матча («Эмполи"/"Лацио»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 55%/45%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 3/6

Набрав 6 очков «Лацио» поднялся на 8-ю позицию. «Эмполи» остался на 14-й строчке в туринрной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Эмполи»: Терраччано, Ди Лоренцо, Весели, Сильвестре, Расмуссен, Зайц, Беннасер, Аккуах, Капецци, Крунич, Капусто.

«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Раду, Ачерби, Лейва, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Альберто, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Желтые карточки: Сильвестре — 7, Беннасер — 34, Пароло — 42, Дурмиши — 80, Марушич — 87.

Авторы забитых мячей: Пароло 47 — 0:1.