Вашингтон, 16 сентября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Создание автокефальной православной церкви на Украине является ответом на «агрессию России», заявил британский историк и политолог Тарас Кузьо в своей статье, опубликованной 10 сентября на сайте аналитического центра «Atlantic Council».

Иван Шилов ИА REGNUM Предстоятели Русской православной церкви Кирилл и Константинопольской православной церкви Варфоломей

По мнению эксперта, Украинская православная церковь Московского патриархата оставалась последним мощным инструментом влияния России на Украину. Исчезновение этого «инструмента» столь же важно для Украины, как и распад СССР:

«Не будет преувеличением написать, что предоставление автокефалии от Русской православной церкви миллионам православных верующих Украины столь же значимо, как и распад СССР для Украины. Предоставление Украинской православной церкви томоса — это последний шаг, который Украина должна сделать для того, чтобы стать по-настоящему независимой», — пишет историк.

Кузьо считает, что религиозный конфликт на Украине не спровоцирует нового витка гражданской войны:

«Большинство верующих УПЦ мирно присоединятся к новой автокефальной церкви в Украине», — считает он.

Такой переход существенно ослабит РПЦ, сделает её не самой большой православной конфессией в мире. Украинская автокефальная православная церковь сравняется по числу верующих с униатами, а Константинополь получит верного союзника для противостояния Москве, подытожил Кузьо.

Отметим недавние высказывания представителя госдепа США Уэсса Митчелла, который заявил в Тбилиси, что православная церковь является «проводником влияния Москвы», с которым США намерены бороться.

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