Кабул, 16 сентября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок на севере Афганистана. Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября, в селении Динар в уезде Каркин (провинция Джаузджан). Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил начальник полиции Джаузджана Абдул Хафиз Хаши.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, в результате атаки боевиков погибли пять полицейских, еще двое получили ранения. Хаши добавил, что среди нападавших также есть потери.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: В Афганистане разбился вертолет: все погибли

А также: Убит глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южных провинциях Афганистана