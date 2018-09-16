Лондон, 16 сентября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Команда ученых, работающих с корейским токамаком KSTAR, разработала метод определения конфигурации магнитных катушек, обеспечивающей стабильное состояние реактора. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.

Michel Maccagnan KSTAR

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) считается наиболее перспективным типом реактора для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Экспериментальные работы с токамаками ведутся с 50-х годов прошлого века, но до создания промышленного реактора еще далеко.

Одной из главных проблем является нестабильность потоков плазмы внутри вакуумной камеры. Исследователи из Принстонской лаборатории плазменной физики (США) и Исследовательского института в Тэджоне (Республика Корея) научились выбирать конфигурации внешних магнитных полей, которые позволяют удерживать плазму в стабильном состоянии.

Экспериментальная часть исследования проводилась на южнокорейской установке KSTAR, которая обладает 3D катушками со множеством степеней свободы, что делает ее оптимальной для исследований такого типа. Эксперимент показал, что метод, предложенный корейскими учеными, позволил существенно повысить эффективность и точность настройки магнитных полей.

Отметим, что термин «токамак» был предложен советским физиком Игорем Головиным. Первый токамак был построен в СССР в 1954 году в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова.